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إخماد حريق في مستودع محروقات في بريانسك الروسية القريبة من أوكرانيا

مال وأعمال

إخماد حريق في مستودع محروقات في بريانسك الروسية القريبة من أوكرانيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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نجح رجال الطوارئ في إخماد حريق بمنطقة سوراجسكوم في مقاطعة بريانسك الروسية، على الحدود مع أوكرانيا، وسط مؤشرات على أن الحريق ناجم عن سقوط قذيفة مجهولة الهوية من طائرة بدون طيار.

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وقال ممثل المديرية الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية للصحفيين اليوم: "تم إخماد الحريق بالكامل".

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام بأن خزانا يحتوي على مشتقات نقطية اشتعلت فيه النيران في منطقة سوراجسكوم، وبحسب المعطيات فإن مساحة الحريق بلغت 1800 متر مربع، ولم تقع إصابات.

من جهته رجح الخبير والمحلل السياسي الروسي، ألكسندر نازاروف، احتمال زيادة الهجمات الإرهابية الأوكرانية في أعماق روسيا، مذكرا أن روسيا اتهمت وكالات الاستخبارات الغربية، والبريطانية في المقام الأول، بالتورط في تفجير جسر القرم وخط الأنابيب "السيل الشمالي".

وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق التلغرام: "يجب أن نتوقع زيادة ليس فقط في عدد ضربات الطائرات بدون طيار، ولكن أيضا الهجمات الإرهابية الأوكرانية في أعماق روسيا".

وأضاف: "كما نتذكر اتهمت روسيا وكالات الاستخبارات الغربية، وبريطانيا في المقام الأول، بالتورط في تفجير جسر القرم. كما لم يتم الرد على انفجار نورد ستريم (السيل الشمالي). إن عدم الرد على الغرب يجعله يشجع النشاط الإرهابي لأوكرانيا".

المصدر: RT + إزفيستيا

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