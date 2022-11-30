السعودية.. توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقعت شركتا "أكوا باور" و"بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكة المكرمة بالسعودية.

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ووفقا لبيان نشرته شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" أن القدرة الإنتاجية للمشروع 2060 ميغاواط، وسيقام في الشعيبة بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الشركة إن ملكية المشروع ستكون مشتركة بين شركتي "بديل" و"أكوا باور" بواقع 50% لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى "شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية".

وأضافت أن "بديل" و"أكوا باور" ستقومان ببناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية وبيع الكهرباء من خلالها للشركة "السعودية لشراء الطاقة"، وعند إنجازها بالكامل، سوف تسهم هذه المحطة في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

وذكرت أن محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ "أكوا باور" في المملكة، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محليا 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن جهتها، أعلنت شركة "أكوا باور"، توقيعها أمس اتفاقية شراء الطاقة لأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية" في منطقة مكة المكرمة، وبطاقة إنتاجية قدرها 2060 ميغاواط بقيمة 1.75 مليار دولار.

وأوضحت أن مدة العقد 35 عاماً، مبينة أنه سيتم تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط.

المصدر: وسائل إعلام سعودية