روسيا تحظر تصدير معدات عسكرية وسلع ذات استخدام مزدوج للدول غير الصديقة
ria.ru Наталья Селиверстова
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حظرت الحكومة الروسية تصدير عدد من السلع والمعدات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج إلى الدول غير الصديقة.
ووافقت الحكومة الروسية على القائمة التي تضم أكثر من 150 عنصرا، بما في ذلك المركبات والمروحيات الهجومية،"Mi-2" و "Mi-8" و "Mi-17" و "Mi-26" والأسلحة والمتفجرات والطائرات بدون طيار ومعدات مختلفة.
ونشرت الوثيقة، الثلاثاء، وهي تعدل قوائم السلع والمعدات العسكرية الممنوع تصديرها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في مارس الماضي.
وتشمل القائمة الجديدة أيضا الشاحنات العسكرية والدروع الواقية وأجهزة الرؤية الليلية.
المصدر: تاس