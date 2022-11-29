نائب ألماني: صفقة الغاز القطري لا تغطي 3% من احتياجات الدولة ولا تعد بديلا للغاز الروسي

صرح رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، كلاوس إرنست، بأن إبرام اتفاق توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لا يعد بديلا عن الغاز الروسي.

وعلق إرنست، عبر "تويتر" على احتفاء الحكومة الألمانية بصفقة الغاز القطري قائلا: "إن مليوني طن من الغاز القطري، لا تسد 3 % من احتياجات الدولة، وذلك لا يمكن أن يكون بديلا للغاز الروسي".

ووقعت شركة النفط والغاز القطرية QatarEnergy اتفاقية مع شركة ConocoPhillips الأمريكية، لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا سنويا، لمدة 15 عاما اعتبارا من 2026.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى أن بلاده تعتزم شراء الغاز القطري إلى حين تحقيق هدفها المتمثل بأن تصبح دولة محايدة مناخيا بحلول العام 2045.

المصدر: نوفوستي