صحيفة بريطانية: الدول الأوروبية زادات وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 42%

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 41% بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 17.8 مليار متر مكعب.

ووفقا للصحيفة فإن كمية الغاز المسال الروسي من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحرا إلى الدول الأوروبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تمثل 16% .

وأوضحت أن المشترين الرئيسيين هم بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.

وقالت الصحيفة إن أوروبا اشترت 62.1 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا منذ بداية العام.

وتشير هذه البيانات إلى أن العالم الغربي ليس مستعدا للتخلي تماما عن الغاز من روسيا.

المصدر: تاس