تفاصيل إرسال الحكومة المصرية آلاف المواطنين إلى اليونان

علق نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، على الاتفاق الذي تم بين مصر واليونان لإرسال 5000 عامل موسمي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي اليوناني.

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واعتبر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين المصريين أن الاتفاق يمثل نقطة انطلاق للعديد من الاتفاقات المقبلة التي توضح أهمية الفلاح والعامل الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قوة عمالية ضخمة في هذا المجال المهم والحيوي.

وحسب وزارة الخارجية اليونانية فإن الاتفاق على إرسال 5000 عامل زراعي مصري قد يكون استرشاديا بمعنى أنه خطوة أولى على طريق مزيد من هذه الاتفاقات توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وحسب حسين أبو صدام فإن الاقامة والدخول لليونان ستكون متاحة لعمال الزراعة المصريين لحوالي 9 أشهر، مشيرًا إلى أنه في مرحلة ما كان يتم ارسال الفلاحين المصريين إلى دول الخليج بشكل كبير.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع نظيره المصري إيهاب نصر: "نأمل في وصول أوائل العمال المصريين إلى الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل".

المصدر: المصري اليوم