"واشنطن بوست": مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية تحذر من مشاكل أكثر خطورة الشتاء المقبل

صرحت مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية ديتي جول جورجينسن في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبات كبيرة في شتاء 2023-2024.

وذكرت أنه، سيكون هذا الشتاء صعبا، لكن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده للاستعداد.

وقالت جورجينسن: "أعتقد أن مشكلة أكبر من الأشهر المقبلة ستواجهنا في شتاء 2023-2024".

وأشارت جورجينسن أنه، تستند هذه التوقعات إلى عدم التوازن المستمر في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك سوق الغاز.

وأضافت جورجينسن أن الاتحاد الأوروبي يتوقع صعوبات في تجديد إمدادات الطاقة في مارس وأبريل 2023.

وأكد سابقا رئيس وكالة الطاقة العالمية فاتح بيرول، ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على التعاطي مع أزمة إمدادات الغاز بفضل الاحتياطيات الكبيرة، على الرغم من توقعات أزمة طاقة في الشتاء المقبل.

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المصدر: لينتا.رو