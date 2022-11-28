مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج الالتفاف على العقوبات في قائمة الجرائم

قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان الاثنين، إن المجلس وافق بالإجماع اليوم على قرار يفرض جريمة جنائية على من يلتف على العقوبات الأوروبية أو يخرقها.

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وجاء في البيان أن "مجلس الاتحاد الأوروبي وافق اليوم بالإجماع على قرار إضافة انتهاكات العقوبات إلى قائمة الجرائم الجنائية للاتحاد الأوروبي المدرجة في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي".

وفي الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يعتبر الإرهاب والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال وتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال والفساد والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة من الجرائم الجنائية.

ومن المتوقع الآن أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا لتوجيه يحتوي على القواعد الأساسية المتعلقة بتعريف جرائم التحايل على العقوبات وانتهاكها ومعاقبة مثل هذه الانتهاكات.

وفي شهر مايو من هذا العام، اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية. في وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز إن مثل هذا القرار سيمهد الطريق لمصادرة الأصول التجارية الروسية.

المصدر: نوفوستي