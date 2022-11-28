البورصة المصرية رقم غير مسبوق لأول مرة منذ 2010

أعلنت البورصة المصرية، ارتفاع عدد العمليات المنفذة لـ 77.65 ألف عملية، وهو المستوى الأعلى لها منذ العام 2010، حيث شهدت التعاملات في البورصة المصرية تحسن مستمر منذ شهر أغسطس الماضي.

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وأشارت البورصة فى بيان لها إلى ارتفاع المتوسط اليومي من نحو 40 ألف عملية إلى نحو 60 ألف عملية منفذة خلال شهر أغسطس الماضي.

وتبذل الدولة المزيد من الجهود للترويج وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، واتخاذ القرارات والإجراءات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

جدير بالذكر، قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي في البورصة خلال الشهر التالي للقرار.

وأوضح رئيس البورصة، خلال لقاء مع رئيس الوزراء، لمتابعة جهود الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال، الثلاثاء، أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

وارتفعت أمس مكاسب البورصة المصرية بختام أولى جلسات الأسبوع، بعد صعود الأسهم القيادية، بدعم مشتريات المصريين والعرب.

وزاد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 15 مليار جنيه، ليصبح 855.941 مليار جنيه، مقابل 841.239 مليار جنيه، مع صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.

المصدر: القاهرة 24