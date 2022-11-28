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مخاوف الطلب تدفع أسعار النفط إلى مستويات هي الأولى منذ مطلع 2022

مال وأعمال

مخاوف الطلب تدفع أسعار النفط إلى مستويات هي الأولى منذ مطلع 2022
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3% وتراجعت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 يناير 2022.

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وبحلول الساعة 09:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.67% إلى 74.32 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.58% إلى 81.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتتفاعل الأسواق مع وضع فيروس كورونا في الصين، حيث تم اكتشاف 39791 إصابة جديدة يوم السبت الماضي، ووفقا للسلطات الصينية هذا يعد مستوى قياسيا، وتسجل الصين مستويات قياسية في عدد الإصابات لليوم الرابع على التوالي.

وقد يتسبب نمو عدد الإصابات في تشديد قيود الحجر الصحي، والتي بدورها ستؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني وتقلل من الطلب على الذهب الأسود.

المصدر: نوفوستي

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