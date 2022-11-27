السلطات المصرية تكشف عن الفئة المعفية من القيمة الجمركية من أجل استيراد السيارات

كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، عن الفئة المعفية من القيمة الجمركية من أجل استيراد السيارات.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، قال الشحات الغتوري" إن القيمة الجمركية لاستيراد السيارات تصبح صفر فى حالة أن يكون الشخص من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة استيراد السيارات من الخارج ولا يشترط سنة صنع السيارة.

وأوضح أن "ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدفعون أي ضرائب أو جمارك لاستيراد سيارات لهم من الخارج، ولكنهم يدفعون رسم تنمية موارد فقط"، مشيرا إلى أنهم "معفيون تماما من دفع أي ضرائب".

المصدر: "صدى البلد"