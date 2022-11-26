أردوغان: تركيا على عكس أوروبا تقضي فصل الشتاء "براحة بال"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده،على عكس دول أوروبا، سوف تقضي فترة الشتاء دون مشاكل مع الطاقة "براحة البال" و"نعمل على إيصال الحبوب إلى الدول الفقيرة عبر اتفاقية الحبوب".







وأشار أردوغان أنه: "بينما تفكر الدول الأوروبية في كيفية قضاء الشتاء بسبب أزمة الطاقة، فإننا نقضي الشتاء بدون مشاكل من ناحية الطاقة و"براحة البال".

وأكد أردوغان، أن بلاده تعمل حاليا على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة من الحبوب الروسية التي تحصل عليها عبر اتفاقية الحبوب مع الجانب الروسي.

وقال أردوغان في وقت سابق إن بلاده لن تواجه مشاكل في توفير الغاز الطبيعي من روسيا في الشتاء المقبل.

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وأكد أردوغان، إن غياب المشاكل هو نتيجة السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها أنقرة.

وأوضح أن تركيا ستبدأ، الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل ألما" نهاية عام 2023.

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المصدر: تاس