بعد قطر والسعودية والإمارات.. مصر تسعى لجذب استثمارات من دولة خليجية أخرى!

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات من سلطنة عمان في مصر، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

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وأضاف معيط، فى لقائه مع رئيس بورصة "مسقط" العمانية، بحضور رامى الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أنه "حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يُمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تبعات جائحة "كورونا" مع تداعيات الحرب بأوروبا، بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة جدًا رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، حتى أصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبا ومكلفا للغاية".

وتابع أن "مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية"، موضحًا "نحن لدينا فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات، خاصة فى مشروعات "التحول الأخضر"، اتساقا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة".

وأضاف معيط، أن "الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى منحنا مساحة مالية مكنتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان".

وأكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أهمية الإجراءات المنفذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، لا سيما مؤشر إيجي إكس 30 وأيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه.

وأوضح الأثر الإيجابي أيضًا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار الدكاني، إلى أن زيادة رأس المال السوقي تخطت مستويات الـ 840 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الوضع الإيجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة.

ومن جانبه أكد محمد محفوظ، رئيس مجلس إدارة بورصة "مسقط"، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العمانى، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وتبادل الخبرات مع مصر، والعالم العربى أيضًا، بات أكثر إلحاحًا فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وكان قد استقبل رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني وفدا من سلطنة عُمان، الخميس الماضي، ضم قيادات بورصة مسقط ، برئاسة محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الادارة، وهيثم سالم السالمي، الرئيس التنفيذي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية بما ينعكس ايجابا على كفاءة عمل أسواق المال بالبلدين، وفق موقع جريدة "الشبيبة" العمانية.

المصدر : موقع البورصة المصري – موقع جريدة الشبيبة العمانية