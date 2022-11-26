ارتفاع غير مسبوق بأسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر بقيمة تتراوح ما بين 175 جنيها و 200 جنيه للغرام الواحد، وذلك على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

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وسجل أعلى سعر لغرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 1640 جنيها مقارنة بـ 1440 في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، أي بارتفاع 200 جنيه.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1435 جنيها، مقارنة بـ 1260 جنيها في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، أي بزيادة 175 جنيها.

بينما وصل غرام الذهب عيار 18 (الوسطي بين أعيرة الذهب) اليوم السبت نحو 1041 جنيها.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو957 جنيها.

المصدر : مواقع إخبارية مصرية