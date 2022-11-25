أوكرانيا السبب.. نمو الاقتصاد العالمي يتراجع كما في 2008- 2009

يسجّل الاقتصاد العالمي في 2023 نموا بنسبة 1.2 بالمئة، وهي ذات النسبة التي حقّقها خلال الأزمة المالية 2008-2009، ليكون هذا التباطؤ نتيجة النزاع في أوكرانيا، بحسب خبراء الاقتصاد.

وتوقع "معهد التمويل الدولي" هذه النسب بعد دراسة أجراها وذكرت أن السيناريو الحالي سيستمر على الأقل حتى العام 2024.

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ونقلت "بلومبرغ" عن المعهد" "بسبب هذا، فإن الاقتصاد الأوروبي، كما تظهر الدراسة، سينكمش بنحو 2 بالمئة. بينما سينمو الاقتصاد الأمريكي (الناتج المحلي) بنسبة 1 بالمئة. في حين قد تكون البلدان المرتبطة في النزاع بوضع أفضل".

وعلى سبيل المثال، "يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان أمريكا اللاتينية ككل بنسبة 1.2 بالمئة"، بحسب الدراسة.

من المعروف أنه في أعقاب الإعلان عن بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير الماضي، فرض الغرب على روسيا، عقوبات واسعة النطاق.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 مارس، إن سياسة العقوبات الغربية ضد موسكو تحمل كل علامات العدوان.

المصدر: تاس