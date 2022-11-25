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بعد انقطاع لـ 12 عاما.. عودة الطيران الروسي المدني إلى سوريا (صور)

مال وأعمال

بعد انقطاع لـ 12 عاما.. عودة الطيران الروسي المدني إلى سوريا (صور)
وزارة النقل السورية
بعد انقطاع لـ 12 عاما.. عودة الطيران الروسي المدني إلى سوريا
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ذكرت وزارة النقل السورية أن مطار اللاذقية الدولي في سوريا استقبل اليوم رحلة طيران روسية مدنية، وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما.

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ووفقا لبيان نشرته وزارة النقل السورية في قناتها في "تلغرام" اليوم فقد استقبل مطار اللاذقية رحلة طيران روسية مدنية تابعة لشركة "كوزموس" في خطوة لبدء تشغيل جوي منتظم لنقل الركاب بين مطاري اللاذقية وماخاتشكالا (عاصمة جمهورية داغستان الروسية).

ويأتي استئناف الرحلات بين روسيا وسوريا بعد انقطاع دام قرابة 12 عاما.

بعد انقطاع لـ 12 عاما.. عودة الطيران الروسي المدني إلى سوريا (صور)
وزار النقل السورية
بعد انقطاع لـ 12 عاما.. عودة الطيران الروسي المدني إلى سوريا (صور)
وزار النقل السورية
بعد انقطاع لـ 12 عاما.. عودة الطيران الروسي المدني إلى سوريا (صور)
وزار النقل السورية

المصدر: RT

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