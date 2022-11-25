الوقود الأزرق يواصل الارتفاع في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق بحوالي 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:41 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، الموجود في هولندا، بنسبة 1.1% إلى 1346.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأمس أغلقت العقود التعاملات عند 1331.1 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي الارتفاع في ظل انطلاق موسم الشتاء، الذي يدعم الطلب على الطاقة من أجل التدفئة.

المصدر: برايم