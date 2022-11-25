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HP تكشف عن خسائرها من مغادرة روسيا

مال وأعمال

HP تكشف عن خسائرها من مغادرة روسيا
Globallookpress
شعار شركة HP
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كشفت شركة HP للإلكترونيات عن خسائرها من جراء انسحابها من السوق الروسية، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو لإطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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ووفقا لبيانات هذه الشركة الأمريكية للسنة المالية 2022 فإن مصنع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والطابعات، فقد 1.4 مليار روبل (23 مليون دولار) جراء الانسحاب من روسيا.

ويتضمن هذا المبلغ تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين العاملين في روسيا، وإلغاء العقود، وشطب المخزون، والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمغادرة.

وبلغت صافي إيرادات HP للإلكترونيات في السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 نحو 63 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 0.8% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير المالي. وانخفض صافي الربح إلى النصف، إلى 3.2 مليار دولار.

المصدر: تاس

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