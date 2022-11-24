واردات مصرية تقترب من 5 مليارات دولار

اقتربت قيمة واردات مصر من تصدير خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب من تسجيل 5 مليارات دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022، مع تحقيقها معدل نمو يصل إلى 40,2%.

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ووصلت واردات مصر من مواد أولية من حديد وصلب وخامات الحديد ومركزاتها لنحو 4,953 مليار دولار في مقابل 3,533 مليار دولار.. وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب تستحوذ على 7,7% من إجمالي قيمة الواردات المصرية البالغة 64,48 مليار دولار خلال الفترة بين يناير-أغسطس 2022".

وأوضحت أنه رغم الارتفاع في إجمالي الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلا أن تلك الواردات شهدت تراجعًا طفيفًا خلال أغسطس، لتسجل 298,961 مليون دولار، في مقابل 305,711 مليون دولار.

ونمت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 3.968 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022، في مقابل 2.606 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 52,3%.

وتراجعت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب خلال أغسطس الماضي بنسبة 46.8% لتسجل 291.387 مليون دولار في مقابل 305.709 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال الفترة بين "يناير-أغسطس 2022"، لتسجل 984.337 مليون دولار، في مقابل 926.931 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 6.2%.

وقفزت قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها بقيمة 7,572 مليون دولار خلال أغسطس الماضي لتبلغ 7.574 مليون دولار في مقابل ألفي دولار خلال أغسطس 2021.

المصدر : وسائل إعلام مصرية