المركزي التركي يواصل خفض الفائدة

خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية، لتصل إلى مستوى 9% على أساس سنوي.

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وأعلن المركزي التركي، في بيان، خفض سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، لتصبح 9 في المئة.

وأشار البيان أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، مبينا أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

وكان المركزي التركي قد قرر خلال اجتماعه في أكتوبر 2022، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية من 12% إلى 10.5%.

وعقب صدور القرار ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة التركية بنحو طفيف، ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" صعد سعر صرف العملة الأمريكية، بحلول الساعة 14:57 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.07% إلى 18.6287 ليرة تركية.

المصدر: RT + بلومبرغ