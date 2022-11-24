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وزراء الطاقة الأوروبيون يفشلون في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز

إيطاليا: 15 دولة أوروبية تعارض مقترح المفوضية وضع سقف لأسعار الغاز

مال وأعمال

إيطاليا: 15 دولة أوروبية تعارض مقترح المفوضية وضع سقف لأسعار الغاز
Globallookpress
صورة من الأرشيف - روما
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صرح وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بأن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنتقد اقتراح المفوضية الأوروبية وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي.

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وجاء التصريح عقب اجتماع مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، وقال الوزير الإيطالي إن الدول المنتقدة لاقتراح المفوضية الأوروبية اتفقت على عدم الانضمام إلى المبادرة المقدمة من المفوضية الأوروبية.

وأضاف الوزير الإيطالي: "في الوقت الحالي من الضروري تقييم كل من مقترح السقف السعري للمفوضية الأوروبية وغيره من القضايا التي قد تتعلق بالتضامن والشفافية ككتلة واحدة".

وتأمل المفوضية الأوروبية أن يساعد السقف الاتحاد الأوروبي على احتواء ازمة أسعار الطاقة للمنازل والشركات، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2022، مما دفع إلى تأجج التضخم.

من جهته أشار اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية "يوروبكس" إلى أن آلية وضع سقف للسعر المقترح يمكن أن تهدد الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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