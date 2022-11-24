انخفاض أسعار النفط بعد بيانات عن إنتاج الخام الأمريكي

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية وعن منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:48 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72% إلى 77.38 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.83% إلى 84.70 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ونشرت شركة خدمات حقول النفط الأمريكية "بيكر هيوز" أمس بيانات حول عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت ارتفاعها بواقع 4 وحدات في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر الجاري إلى 627 وحدة.

كذلك تأخذ الأسواق في الحسبان بيانات مخزونات النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة، التي تم نشرها في اليوم السابق، حيث أشارت إلى انخفض احتياطي النفط التجاري (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر 2022 بمقدار 3.7 مليون برميل إلى 431.7 مليون برميل، على الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.

المصدر: برايم