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كم بلغت العلاوة؟.. الإمارات تثير تفاعلا برفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص

مال وأعمال

كم بلغت العلاوة؟.. الإمارات تثير تفاعلا برفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص
AFP
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أثار إعلان الإمارات بزيارة رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمصرفي بعلاوة تصل لـ7 آلاف درهم (نحو 1900 دولار) شهريا، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية بأنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، زيادة دعم رواتب المواطنين الإماراتيين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته".

وقد أشاد المغردون عبر "تويتر" بهذه الخطوة، معتبرين أنها "أتت في الوقت المناسب".

وقد أعيد نشر الخبر على نطاق واسع.

وحسب الوكالة،  فقد تم "رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له".

كما تضمن القرار "منح المواطن (الإماراتي) الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي 50000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.. كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى 12 شهرا".

المصدر: RT

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