تقرير أمريكي يسبب زيادة كبيرة بأسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء، بعد توقع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسب أقل من السابق.

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وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيمة 1365 جنيها بزيادة وصلت إلى 33 جنيها عن التعاملات الصباحية في حين سجل الجنيه الذهب 10920 جنيها بزيادة وصلت إلى 260 جنيها.

وقال أمير رزق الخبير في مجال الذهب في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن سعر غرام الذهب سجل ارتفاعا كبيرا في مصر، كما سجل ارتفاعا عالميا أيضا بمقدار 8 دولارات للأونصة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 1365 جنيها، وذلك بعد أن سجل 1332 جنيها في التعاملات الصباحية، حيث سجل زيادة كبيرة بعد صدور تقرير الفيدرالي الأمريكي والذي صدر منذ قليل كما زاد سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 38 جنيها، مسجلا 1560 جنيها، وذلك بعد أن سجل صباحا 1522 جنيها في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 1170 جنيها، بعد أن سجل في التعاملات الصباحية 1142 محققا بذلك زيادة وصلت إلى 28 جنيها في سعر الجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاع كبيرا، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 10920 جنيها بعد أن سجل في التعاملات الصباحية سعر 10660 جنيها محققا بذلك ارتفاعا وصل إلى 260 جنيها كما حققت الأونصة عالميا ارتفاع كبيرا أيضًا، حيث سجلت خلال التعاملات المسائية 1750 دولارا بينما كانت صباحا 1742 بزيادة 8 دولارات.

وتوقع أمير رزق الخبير في مجال الذهب ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة نظرا لشدة الطلب عليه وزيادة إقبال المستثمرين للاستثمار فيه، كما يزيد من احتمالات ارتفاعه تقرير الفيدرالي الأمريكي اليوم، حيث يعرف الجميع العلاقة العكسية بين الذهب والدولار إذ عندما تقل سعر الفائدة على الدولار يشجع ذلك المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن وبديل للاستثمار بالدولار.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بشكل طفيف خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل، حيث اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة يجب أن تحدث قريبًا حيث يقيمون تأثير السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) على الاقتصاد، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء.

وأشار ملخص اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، الذي يعكس التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين خلال الأسابيع العديدة الماضية، إلى زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وألمح الاجتماع إلى أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن تتنحى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة إلى 0.5 نقطة مئوية زيادة في ديسمبر، بعد أربعة ارتفاعات متتالية قدرها 0.75 نقطة مئوية.

المصدر: القاهرة 24