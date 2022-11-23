عجز ميزانية تونس يقترب من 10 مليارات دينار

أعلن في المرسوم الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأربعاء، أن العجز في ميزانية الدولة يقترب من 10 مليارات دينار (حوالي 3.2 مليون يورو).

وصدر بالرائد الرسمي في نسخته الأخيرة المرسوم عدد 69 لسنة يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

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وجاء في الوثيقة الرسمية أن مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2022 قدرت بـ 41.13 مليار دينار (12.8 مليون يورو).

وكشفت أن نفقات ميزانية الدولة 50.914 مليار دينار تونسي (15.6 مليون يورو).

وذكر المرسوم أن ميزانية الدولة تعاني عجزا بلغ 9.784 مليار دينار (حوالي 3.2 مليون يورو).

وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء 15 نوفمبر بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قد وافق على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.

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المصدر: وسائل إعلام تونسية