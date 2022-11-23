الحكومة المصرية ترد على شائعة أثارت بلبلة بين الشباب

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، عن حقيقة وجود إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، مُوضحةً أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.

وشددت على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيس بوك"، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج بديوان عام الوزارة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الاعلانات الوهمية.

المصدر: اليوم السابع