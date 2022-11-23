الدولار يسجل مستويات جديدة لأول مرة في مصر

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه في تعاملات صباح الأربعاء، مسجلا مستوى 24.58 جنيه وذلك للمرة الأولى.

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وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، في بنك قناة السويس، سعر 24.46 جنيه للشراء، و24.56 للبيع في سعر الدولار.

وجاء ارتفاع الدولار بشكل عام في مصر بعدما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

المصدر: RT