إيران تسعى لإطلاق رحلات جوية مباشرة مع بيلاروس

اقترح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر إنشاء لجنة مشتركة تعنى بمجالات الشحن والنقل بين إيران وبيلاروس، وبما يشكل أساسا لتسيير خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

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وأدلى مخبر بهذا التصريح خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الأربعاء في طهران، بين أعضاء الوفد البيلاروسي الذي يترأسه رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو في إيران.

وفيما أعرب عن آسفه من أن "العلاقات الاقتصادية لم ترق إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين"، دعا نائب رئيس الجمهورية الإيرانية إلى بذل جهود مشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

وأضاف، أن تعميق العلاقات الاقتصادية يشكل دعامة للأواصر السياسية بين طهران ومينسك، متطلعا الى تحقيق النتائج المرجوة عبر المباحثات في طهران مع رئيس الوزراء البيلاروسي والوفد المرافق له، وبما يضمن استمرار التعاون بين الجانبين.

وأكد مخبر استعداد إيران لنقل إنجازاتها التقنية المتطورة بمختلف المجالات الصناعية والصحية والطاقة والبتروكيمياوية إلى بيلاروس.

في المقابل، أشار رئيس الوزراء البيلاروسي، إلى أن أهم أهداف زيارته والوفد المرافق إلى طهران، يكمن في حسم خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد رئيس وزراء بيلاروس خلال اللقاء مع مخبر اليوم، على ضرورة إعداد المسودة النهائية لخارطة الطريق المتعلقة بالتعاون مع إيران، ومن ثم يباشر وزيرا خارجية البلدين في التحضير لتوقيع مذكرة للتفاهم بهذا الشان.

المصدر: ارنا