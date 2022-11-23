هل تشارك مصر في صناعة المقاتلات والصواريخ بـ"ثروتها السوداء"؟

كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان في مصر عمرو سليمان، عن تفاصيل هامة تخص الرمال السوداء التي تمثل أهمية كبرى، خاصة بعد بناء مصنع ضخم.

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وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز أن الرمال السوداء حلم مصري كانت تنقصه الإرادة السياسية منذ الستينيات من القرن الماضي، موضحا أن الرمال السوداء تضم مجموعة من المعادن الهامة، حيث تحتوي على 49 معدنا تستخدم في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والرقائق الإلكترونية .

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إلى أن "مصر لديها احتياطي من الرمال يكفي لتشغيل هذا المصنع حتى 16 سنة من الاحتياطي المكتشف حتى الآن، كما أن 3 إلى 5% من الإنتاج العالمي لهذه المعادن سيخرج من مصر".

وكان مجلس الوزراء المصري قد استعرض أبرز المعلومات عن مشروع "مجمع مصانع الرمال السوداء" في مصر، وهو أحد أهم المشروعات القومية في الفترة الحالية. فقد تم افتتاحه رسميا في أكتوبر من العام الجاري حيث يقام المشروع على مساحة 35 فدانا، بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا.

ويستهدف المشروع، إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وكذلك توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية الحيوية.

يعتمد مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء على الكراكة "تحيا مصر"، وهي أول كراكة صديقة للبيئة في العالم، تعمل بالطاقة الكهربائية، ومصنع تركيز العائم: لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية، ومحطة تحلية مياه لصالح العملية الصناعية، ومحطة تخفيض ضغط الغاز، ومحطة كهرباء، وعدد من مصانع المعادن المستخرجة من الرمال السوداء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT