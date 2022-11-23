عين كوريا الجنوبية على سيارات "ماسك" الكهربائية وصواريخه الفضائية

خلال اتصال بالفيديو بين الجانبين، طلب رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول من الملياردير إيلون ماسك، صاحب شركة "تسلا"، بناء مصنع للسيارات الكهربائية في بلاده، والتعاون معها في الفضاء.

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وعرض يون طلبه بعد أن تحدث ماسك عن خطة له تقضي ببناء مصنع كبير في آسيا لإنتاج السيارات الكهربائية، فيما أفاد بيان للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أعطى ردا إيجابيا على الطلب، مشيرا إلى أنه سيدرس الأمر.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بهذا الشأن: "أوضح الرئيس يون منظومة صناعة السيارات ذات المستوى العالمي في كوريا الجنوبية وظروف الاستثمار في البلاد، وطلب منه الاستثمار في كوريا الجنوبية"، وتابع قائلا: "وردا على ذلك، قال ماسك إنه يعتبر كوريا الجنوبية أحد أفضل المواقع المرشحة للاستثمار، وأنه سيتخذ القرار بعد مراجعة شاملة لظروف الاستثمار في البلدان الآسيوية المرشحة، بما في ذلك المهارات البشرية والتكنولوجية، وبيئة الإنتاج الموجودة لديها".

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ونقل البيان عن الملياردير الأمريكي ورئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية أن شركته تشتري الكثير من "الأجزاء الممتازة" المصنوعة في كوريا الجنوبية من أجل منتجات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. معبرا في هذا السياق عن التزامه بالاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وقدّر ماسك، بحسب الرئاسة في كوريا الجنوبية، أن القيمة الإجمالية لمشتريات قطع الغيار من الشركات الكورية الجنوبية ستتجاوز 10 مليارات دولار في العام المقبل.

ومن جانبه أشاد رئيس كوريا الجنوبية بنجاحات ماسك في مجال المركبات الكهربائية والفضاء، قائلا إن كوريا الجنوبية تعمل على تطوير صناعة الفضاء من جميع الجوانب.

وأشار الرئيس إلى الإطلاق الناجح للصاروخ الفضائي المحلي "نوري" في يونيو، ودعا إلى التعاون بين شركة سبيس إكس وشركات الفضاء الكورية الجنوبية.

المصدر: يونهاب