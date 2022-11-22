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"بلومبرغ": ماسك يخسر 100 مليار دولار

مال وأعمال

AFP
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يعد أغنى شخص في العالم، خسر أكثر من 100 مليار دولار في عام 2022.

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ووفقا لبيانات الوكالة فإن صافي ثروة ماسك ككل قد انخفض بمقدار 100.5 مليار دولار هذا العام في مؤشر المليارديرات، وأشارت إلى أن ثروة رجل الأعمال الأمريكي انخفضت بمستوى أكثر من غيره من الشخصيات المدرجة على المؤشر.

ورغم تراجع ثروة ماسك فإن رجل الأعمال الأمريكي لا يزال أغنى شخص في العالم، حيث يمتلك 169.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن ماسك خسر في يوم الاثنين وحده 8.6 مليار دولار، في ظل انخفاض أسهم شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها في عامين.

المصدر: تاس

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