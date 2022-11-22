السعودية تناقش دعم تركيا بـ5 مليارات دولار

صرح متحدث باسم وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السعودية وتركيا تناقشان وضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

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ورد المتحدث بالبريد الإلكتروني على استفسار لوكالة "رويترز"، قائلا: "إننا نجري نقاشا أخيرا لإيداع خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي (التركي)".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وفي اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

المصدر: الأناضول + رويترز