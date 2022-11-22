إسرائيل تعلن إطلاق مسار لإبرام اتفاقية تجارية حرة مع اليابان

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على إطلاق مسار سيشكل الخطوة الأولى تمهيدا لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع اليابان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "تم التوصل هذا الصباح إلى اتفاق في طوكيو ينص على إطلاق مسار سيشكل الخطوة الأولى تمهيدا لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل واليابان، مما يعني تخفيض أسعار المنتجات والبضائع المستوردة من اليابان وزيادة حجم الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم".

وأضاف: "هذا العام نحيي كذلك ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات بين الدولتين مما يمثل دليلا آخر على متانتها الآخذة في الازدياد دبلوماسيا واقتصاديا. يعد ذلك إنجازا هاما بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ولمكانة إسرائيل الدولية".

هذا العام نحيي كذلك ذكرى مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات بين الدولتين مما يمثل دليلاً آخر على متانتها الآخذة في الازدياد دبلوماسيًا واقتصاديًا.



يُعدّ ذلك إنجازًا هامًا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ولمكانة إسرائيل الدولية. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) November 22, 2022

المصدر: RT