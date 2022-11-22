بغداد: ندعم الاتفاقات التي تحقق استقرار سوق النفط وتقلل من تراجع سعر البرميل

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني حرص بلاده على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية والوصول إلى حالة من التوازن المنطقي بين العرض والطلب.

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كذلك أشار عبد الغني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، إلى أن العراق يدعم الخطوات التي تقلل من حجم التحديات والمؤثرات التي تؤدي إلى تذبذب سوق النفط وعدم استقرارها.

وجاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي. وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق يتابع بإهتمام تطورات السوق النفطية، والمتغيرات اليومية بسبب الظروف والتحديات التي تواجه العالم.

وأشار إلى التواصل مع الأعضاء في "أوبك" و"أوبك+" والإطلاع على التقارير بهذا الشأن، وأن العراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيدا من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية وتقلل من تراجع سعر البرميل.

وشدد عبد الغني على أن العراق يعتمد في تسعيرة نفطه على أدق المعايير الاقتصادية والتسويقية التي تضمن الحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب احترام تعهداته والتزاماته مع العملاء والشركات التي تتعامل مع النفط العراقي.

هذا وقد تقرر في الاجتماع تسعيرة النفط العراقي للشهر المقبل، بعد مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والبحثية في هذا المجال. وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" والشركات والدوائر والجهات المعنية ومدير المكتب الإعلامي.

المصدر: RT