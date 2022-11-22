بيلاروس ستسدد القروض للمؤسسات الأمريكية بالروبل البيلاروسي

جاء في قرار مشترك لمجلس الوزراء والبنك الوطني لجمهورية بيلاروس بتاريخ 21 نوفمبر، أن الدولة ستقوم بتسديد مدفوعاتها لقرض من مؤسسة ائتمان السلع الأمريكية، بالروبل البيلاروسي.

وأضاف القرار رقم 801/25 المنشور اليوم الثلاثاء: "كملحق لقرار مجلس وزراء جمهورية بيلاروس والبنك الوطني الصادر في 6 أبريل 2022 تحت رقم 212/10" بشأن التدابير المؤقتة للوفاء بالتزامات ديون الدولة الخارجية " تتم إضافة ما يلي: مؤسسة ائتمان السلع (الولايات المتحدة الأمريكية)".

وتحتوي النسخة المحدثة من القائمة على أربع منظمات، تدفع بيلاروس قروضها لها بالروبل البيلاروسي: بالإضافة إلى الشركة الأمريكية المذكورة، هناك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الشمالي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

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وفرضت الحكومة البيلاروسية نظام الدفع هذا في وقت سابق، "بسبب الإجراءات غير الودية من جانب الدائنين الأجانب".

المصدر: نوفوستي