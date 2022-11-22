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بيلاروس ستسدد القروض للمؤسسات الأمريكية بالروبل البيلاروسي

مال وأعمال

بيلاروس ستسدد القروض للمؤسسات الأمريكية بالروبل البيلاروسي
Sputnik
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جاء في قرار مشترك لمجلس الوزراء والبنك الوطني لجمهورية بيلاروس بتاريخ 21 نوفمبر، أن الدولة ستقوم بتسديد مدفوعاتها لقرض من مؤسسة ائتمان السلع الأمريكية، بالروبل البيلاروسي.

وأضاف القرار رقم 801/25 المنشور اليوم الثلاثاء: "كملحق لقرار مجلس وزراء جمهورية بيلاروس والبنك الوطني الصادر في 6 أبريل 2022 تحت رقم 212/10" بشأن التدابير المؤقتة للوفاء بالتزامات ديون الدولة الخارجية " تتم إضافة ما يلي: مؤسسة ائتمان السلع (الولايات المتحدة الأمريكية)".

وتحتوي النسخة المحدثة من القائمة على أربع منظمات، تدفع بيلاروس قروضها لها بالروبل البيلاروسي: بالإضافة إلى الشركة الأمريكية المذكورة، هناك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الشمالي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

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وفرضت الحكومة البيلاروسية نظام الدفع هذا في وقت سابق، "بسبب الإجراءات غير الودية من جانب الدائنين الأجانب".

المصدر: نوفوستي

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