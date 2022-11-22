الاتحاد الأوروبي قد يوسع قوائم العقوبات الخاصة بالأفراد الروس

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين، أن الاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، قد يوسع قوائم الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات بشكل كبير.

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ولم تقدم الصحيفة أسماء أو أعدادا محددة من الأشخاص الذين قد يتأثرون بالحزمة التالية من العقوبات، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة، "قدمت قوائم طويلة"، حيث يقوم خبراء المفوضية الأوروبية حاليا بتحليلها.

ووفقا للصحيفة، فإن لاتفيا وليتوانيا وبولندا وإستونيا تريد إقناع الدول الأخرى بالموافقة على حزمة أخرى من العقوبات في نفس الوقت مع سقف أسعار النفط الروسي، وهو ما لم يؤيده بعض الدبلوماسيين الأوروبيين، لأن مجموعة القيود ليست جاهزة بعد، ولأن الوضع سيزداد سوءا في حال محاولة ربطها بسقف السعر، إضافة إلى أن المفوضية الأوروبية لم تبدأ بعد مشاوراتها غير الرسمية حول القيود الجديدة.

المصدر: تاس