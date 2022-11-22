ألمانيا تتكبد "خسائر" مليارية

ذكرت وكالة "رويترز" أن محطات الغاز المسال العائمة الجديدة في ألمانيا تكلف الحكومة الألمانية ما لا يقل عن 3.5 مليار يورو إضافية عما كان مخططا له في الأصل.

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ووفقا للوكالة فإن هذا يمثل أكثر من ضعف الميزانية الأصلية، ونقلت "رويترز" عن وزارة الاقتصاد الألمانية أمس أن التكلفة التقديرية للمشروع ستتجاوز 6 مليارات يورو.

وقالت الوزارة إن إجمالي متطلبات الميزانية لعام 2022 زاد إلى حوالي 6.56 مليار يورو، بالإضافة إلى ذلك سيجرى تخصيص المزيد من الأموال في عام 2023.

وأشارت إلى أن التغيير في التكلفة جاء من النفقات التشغيلية الإضافية والبنية التحتية التي يجب بناؤها، وبحسب الوزارة، وافقت لجنة الموازنة البرلمانية بالفعل على زيادة تمويل المحطات.

وفي الأسبوع الماضي، أكملت ألمانيا بناء أول محطة غاز عائمة في ميناء بحر الشمال في فيلهلمسهافن، وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن المحطة ستعمل بحلول نهاية العام، إلى جانب محطة ثانية في ميناء برونسبويتيل (شمال ألمانيا).

وتعتمد ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه عن طريق السفن للمساعدة في إيجاد بديل لإمدادات الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي-1"، الذي توقف بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتقوم حاليا ببناء عدة محطات جديدة لتلبية ذلك، ولا تمتلك ألمانيا حتى الآن أي محطات غاز عائمة خاصة بها.

المصدر: رويترز