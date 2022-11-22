مصر تعلن عن خطة زراعية بمليارات الجنيهات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عن تخصيص 3 مليارات جنيه (حوالي 122 مليون دولار) لتنفيذ مبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، خلال 7 سنوات.

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وأوضح المركز أن وزارة التنمية المحلية المصرية سوف تتولى زراعة 80 مليون شجرة، فيما تستكمل وزارتا البيئة والإسكان، زراعة 20 مليون شجرة.

وأضاف المركز، أن الأهداف الرئيسية لمبادرة "100 مليون شجرة" تستهدف مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر، من 1.2 متر مربع لكل فرد، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 61.2 مليون طن سنويا تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر.

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يكتسب زخما دوليا يوما بعد آخر، مع تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على النظام البيئي، والاتجاه العالمي المتنامي نحو اقتصاد أكثر انسجاما مع البيئة.

المصدر : وكالات