شركة إسرائيلية تضع عينها على "خزان كبير" للغاز الطبيعي في الصحراء المغربية

اعرب الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد إينرجي" الإسرائيلية العامة في مجال الطاقة، يوسي أبو، عن استعداد مؤسسته للاستثمار في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الصحراء بالمغرب.

وقال إن "المغرب سيصبح مستقبلا مركزا للطاقة بسبب استقراره وتنوع المصادر التي يعتمدها"، مشيرا إلى أن"الصحراء المغربية عبارة عن خزان كبير للغاز الطبيعي".

وكشف أن الشركة تعمل على "استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بشكل أكبر في مجال الطاقة بالمغرب"، مبينا أن الشركة "تستثمر حاليا في ثلاث مجالات هي الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وأضاف: "نعتقد أن المغرب لديه إمكانيات هائلة لاكتشاف الغاز الطبيعي، خاصة في الصحراء المغربية، ونحن نريد أن نكون لاعبا مهما في المغرب ونحن قادمون للاستثمار"، مؤكدا أن "المغرب في وضع مثالي ليصبح مركزا عالميا للطاقة، نظرا لاستقراره وجغرافيته وقربه من أوروبا".

و"نيوميد إينرجي" هي أقوى شركة للطاقة في إسرائيل، واستثمرت خلال العقد الماضي 12 مليار دولار في هذا المجال بما يشمل عمليات الاستكشاف والتطوير والتنقيب والإنتاج والبيع، ولديها اتفاقيات ربط غير مسبوقة مع كل من الإمارات والأردن، وأضافت لها اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

المصدر: i24news