تضاعف عائدات روسيا من النفط والغاز

تضاعفت عائدات روسيا من النفط والغاز في شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 1.281 تريليون روبل (نحو 21 مليار دولار)، وفقا لبيانات وزارة المالية الروسية.

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وأظهرت البيانات أن عائدات النفط والغاز الروسية بلغت الشهر الماضي 1.281 تريليون روبل مقابل 688.6 مليار في سبتمبر 2022.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول زيادة العبء الضريبي على صناعات الغاز والنفط في البلاد في 2023-2025، في إطار القانون الجديدة سيتوجب على شركة "غازبروم" سداد أموال إضافية تقدر بنحو 1.8 تريليون روبل في فترة 2023-2025، أي بمعدل 50 مليار روبل شهريا.

المصدر: نوفوستي