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روسيا تدعم إنفاق الميزانية بقانون جديد

مال وأعمال

روسيا تدعم إنفاق الميزانية بقانون جديد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن القاعدة الجديدة للميزانية الروسية، الأمر الذي يدعم إنفاق الميزانية.

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ونشر نص القانون على البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية، وينص القانون على إدخال تعديلات على القاعدة الحالية للعامين المقبلين.

ويسمح القانون الجديد بإنفاق 8 تريليونات روبل (حوالي 131 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز على مدى 3 سنوات، واعتبارا من العام 2026 سيتم زيادة المبلغ بنسبة 4% سنويا.

كما وقع الرئيس الروسي على قانون حول زيادة العبء الضريبي على صناعات الغاز والنفط في البلاد في 2023-2025، في إطار القانون الجديدة سيتوجب على شركة "غازبروم" سداد أموال إضافية تقدر بنحو 1.8 تريليون روبل في فترة 2023-2025، أي بمعدل 50 مليار روبل شهريا.

المصدر: برايم + نوفوستي

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