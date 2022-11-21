انخفاض الأسواق الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، في ظل تراجع شركات التعدين والشركات الصناعية بسبب مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينيتش هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%، بعد أن سجل خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.4% إلى 14374.11 نقطة، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.02% إلى 7383.7 نقطة، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.19% إلى 6632.15 نقطة.

المصدر: وكالات