تدخل عاجل وهجوم على الحكومة بعد بيع خطوط إنتاج أعرق مصنع في مصر منذ عهد عبد الناصر

تقدم عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داوود، ببيان عاجل للحكومة بشأن قرار تصفية وبيع 5 خطوط إنتاج بمصنع إدفينا بمدينة عزبة البرج.

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وقال النائب في البيان العاجل الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تصفية قواعد الإنتاج أحد أهم مميزات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

وشن ضياء الدين داوود، هجوما حادا على الحكومة، قائلا: قرار بقاءها أصبح عبئا على الشعب المصري.

ويعد مصنع أدفينا للأغذية من أعرق المصانع في مصر، حيث تم تأسيسه في عهد عبدالناصر.

مصنع أدفينا يقع في عزبة البرج بدمياط تم إنشاؤه عام 1960 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وكان الهدف منه الاستفادة من مدينة عزبة البرج التي تعد أكبر أسطول صيد بمصر، حيث تستخدم الأسماك التي يتم صيدها من البحر الأبيض المتوسط وتصنيعها وتعبئتها وبيعها.

تبلغ مساحة المصنع التابع للشركة القابضة لقطاع الأعمال حوالي 11 ألف متر، يقام عليها ثلاثة مصانع لإنتاج مسحوق بودرة الأسماك ومصنع لإنتاج الثلج وآخر لإنتاج وتعبئة الأسماك.

يحتوى المصنع على7 ثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية بواقع 500 طن لكل ثلاجة تعتمد في صيانتها على تواجد مكابس تبريد تكلفتها مليون جنيه لكل مكبس.

المصنع متوقف عن الإنتاج منذ سنوات، وتم تجاهل تحديث ماكيناته التي لم يتم تحديث أي خطوط بها منذ إنشائه في الستينات.

اشتهر المصنع بإنتاج معلبات السردين والتونة من سمك "الألباكو" المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط، حيث كان ينتج يوميا 4 طن سردين سالمون وعصائر وخضروات مجمدة ولحوم مطبوخة معلبة، وكان متخصص في تعليب الأسماك وإنتاج المسحوق السمكي.

المصدر: فيتو