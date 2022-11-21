سجائر المصريين في خطر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور واردات مصر من التبغ بأنواعه وذلك منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى أغسطس الماضي.

إقرأ المزيد

شهدت تلك الواردات بأنواعها تراجعا ملحوظا خلال تلك الفترة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتراجع نحو 64 مليون و165 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر من التبغ وورق الدخان الإجمالية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 46 مليون و672 ألف دولار، بينما كانت نحو 59 مليون و699 ألف دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و986 ألف دولار.

وأضافت البيانات، أن واردات مصر من التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ بلغت نحو 148 مليون و953 ألف دولار في الـ8 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 208 مليون و132 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 59 مليون و179 ألف دولار.

وفى أغسطس الماضي فقط، تراجعت واردات مصر من التبغ وورق الدخان وسجلت نحو مليوني و617 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و539 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين و922 ألف دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ نحو 21 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 24 مليون و158 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليوني و483 ألف دولار.

المصدر : اليوم السابع