إيران ترتبط بروسيا كهربائيا

صرح وزير الطاقة الإيراني، بأنه تم إجراء مزامنة أولية لشبكة كهرباء البلاد مع الشبكة الروسية، كما يتم العمل على إجراء مزامنة مشتركة بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وروسيا.

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وردا على استفسار بشأن موضوع الربط مع شبكة كهرباء روسيا، قال وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان على هامش مشاركته في معرض صناعة الكهرباء أمس الأحد، إنه تم بالفعل إجراء مزامنة أولية مع الشبكة الروسية فيما تتخذ خطوات فنية لإجراء مزامنة مشتركة بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وروسيا، بهدف الربط الكهربائي مع الأخيرة والذي من شأنه إيجاد استدامة كهربائية في البلاد.

وأضاف وزير الطاقة الإيراني: "نعمل على تعزيز القطاعات التقنية بهدف التنمية".

من جهة ثانية أكد الوزير محرابيان أن التوطين الصناعي بالوقت الراهن يشمل 95 بالمئة من القطعات والمعدات والمنشآت بصناعة الكهرباء الإيرانية التي تشهد تطورا فريدا.

المصدر: فارس