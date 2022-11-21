مصرفي ألماني يتحدث عن مخاطر اعتماد أوروبا على البنوك الأجنبية

حذر كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني من خطورة اعتماد أوروبا على البنوك الأجنبية.

وقارن المصرفي بين تهديد الاعتماد أوروبا على البنوك الأجنبية واعتماد المنطقة على مصادر الطاقة الخارجية، وهو الأمر الذي تسبب في الأزمة. كما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى تغيير المسار إذا أردنا عدم الاعتماد بشكل أساسي على البنوك الأجنبية لتمويل مستقبل أوروبا. ولا يجب على أحد أن يتعامل مع هذا الخطر باستخفاف".

وانتقد السلطات التنظيمية الأوروبية، متهما إياها بـ"الإدارة الثقيلة".

المصدر: لينتا. رو