السفير الصيني في موسكو: التبادل التجاري مع روسيا يزيد عن 180 مليار دولار هذا العام

أعلن السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين لعام 2022 سيزيد على 180 مليار دولار.

وقال الدبلوماسي الصيني: "أعتقد أن التعاون التجاري والاقتصادي هذا العام سيصل إلى مستوى جديد نوعيا وسوف يسجل حجم التبادل التجاري رقما قياسيا جديدا".

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وذكر السفير الصيني أنه في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين الجانبين حوالي 140 مليار دولار، معبرا عن اعتقاد بأن هذا الرقم سيكون أكثر من 180 مليار دولار لهذا العام.

وفي السياق ذاته، نوّه هانهوي أن رجال الأعمال في البلدين يتعاونون بشكل وثيق ويعملون على تعزيز المشاريع جديدة في المجالين التجاري والاقتصادي.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في وقت سابق إلى تحول البلدين إلى التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع كل من الصين ومنغوليا.

المصدر: RT