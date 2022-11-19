فرنسا تمنح تونس قرضا بقيمة 200 مليون يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره التونسي قيس سعيد، أن باريس ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو لتونس.

وأفاد بيان صادر عن الإليزيه بأن "رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".

كما رحب الرئيس الفرنسي بـ"الحوار البناء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرنكوفونية لعب "دور مهمّ" على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.

المصدر: أ ف ب