تم يوم السبت في مصر، توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل أول منطقة لوجستية بالمواصفات العالمية بميناء الإسكندرية.

وشهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) والصينية للاتصالات والإعمار (CCCC) والصينية للطرق والجسور (CRBC) بشأن إعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

وصرح الوزير بأن هذا التوقيع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل، القطاع العام المتمثل في ميناء الإسكندرية والقطاع الخاص الدولي المتمثل في شركتي (CCCC) و(CRBC) الصينية والمحلي المتمثل في شركة (سياك) بالإضافة إلى جذب المستثمرين لمشروعات قطاع النقل البحري وتحقيق نقلة تنموية في مجال النقل البحري.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري واللوجيستيات لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأكد أن هذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة خاصة وأن مصر هي رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتي نوفمبر 2023، مشيرا إلى أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية.

وأوضح الوزير أن هذه المنطقة اللوجيستية التي تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.

وأشار إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير وهي ابسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.

المصدر: "صدى البلد"