المركزي الأمريكي: رفع الفائدة إلى 75 نقطة أساس لا يزال مطروحا

قالت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي ببوسطن وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، إنه لم يتم بعد البتّ في معدل رفع الفائدة الأساس.

وأضافت "لكن تحركا مقداره 75 نقطة أساس لايزال مطروحا للنقاش"، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

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وأفادت كولينز في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "من الناحية التاريخية، كان ينظر إلى 50 نقطة أساس على أنها زيادة كبيرة ونحن في نطاق يرانا فيه معظم الناس كمنطقة تشهد تشديدا".

وصرحت "نحن لا نرى أدلة واضحة ومتسقة على هذا النوع من المرونة في أسواق العمل، هذا النوع من الديناميكيات التي نرغب في رؤيتها".

وأردفت قائلة: "لا أرى دليلا واضحا وهاما على أن إجمالي معدل التضخم سينخفض في هذه المرحلة".

وفي 2 نوفمبر رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة قوية أخرى بهدف كبح جماح التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي 6 مرات هذا العام، كانت الأربع مرات الأخيرة منها بـ 75 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 3.75 – 4%.

المصدر: وكالات